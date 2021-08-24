24 Ağustos 2021, Salı

FUTBOL

Ozan Kabak'ın talipleri artıyor! Newcastle, Nice, Rennes, Torino ve Leverkusen...

Ozan’ın talipleri artıyor! 5 takım birden teklifte bulundu
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak'ın talipleri artmaya devam ediyor. Milli futbolcu için Newcastle, Nice, Rennes, Torino ve Leverkusen, Schalke 04 ile temasa geçti. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... | Son dakika spor haberleri

Schalke 04'ten ayrılması beklenen milli stoper Ozan Kabak, Newcastle, Nice, Rennes, Torino ve Leverkusen takımlarının listesine girdi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Kabak, İngiliz ekibinden ayrılmıştı.

2024 yılına kadar sözleşmesi olan Ozan Kabak, Stuttgart'tan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre milli futbolcu için Newcastle, Nice, Rennes, Torino ve Leverkusen ekipleri devreye girdi ve görüşmelere başladı.


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