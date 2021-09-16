Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı! İşte maç takvimi
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eşleşmeleri kura çekimi sonrasında belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda, 50 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar ise 28, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak. İşte tüm detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu. 50 takımın mücadele edeceği müsabakalar 28, 29 ve 30 Eylül'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak. TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Ziraat Bankası ve yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya Grubu'na futbol ailesi olarak desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.
Eşleşmeler şöyle:
Karabük-Karşıyaka, Çankaya-Of, A. Kestel- B. Yıldırım, A. Hopa-B. Akademi, Tepecik- Kırıkkale, Iğdır-Karakoçan, Erok-Osmaniye, İçel-Düzce, Aksaray-Bayrampaşa, Hacettepe-Kahta, Şile-İskenderun, Elazığ-Arnavutköy, Çarşamba-Altındağ, Nevşehir-Fethiye, Bergama- Sancaktepe, Kelkit-Ceyhan, Mardin-Gümüşhane, Kütahya-Darıca, Hendek-52 Ordu, Yomra-Yeşilyurt, Ağrı-Kuşadası, Karaköprü-Kızılcabölük, Fatsa- Beyoğlu, Edirne-Çatalca, Derince-Erbaa.
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