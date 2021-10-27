27 Ekim 2021, Çarşamba

FUTBOL

Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Görev aldığı alanlar ve mesleği ne?

Ferhat Gündoğdu kimdir?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 Giriş Tarihi: 27.10.2021

MHK'da yeni görev dağılımı açıklandı. Serdar Tatlı'nın istifasının ardından boşta kalan MHK başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi. TFF tarafından yapılan açıklama ile Ferhat Gündoğdu ve ekibi duyuruldu. Futbolseverler yeni MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'yu merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu ve ekibi MHK'da görev yapacak.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN
Ferhat Gündoğdu

ÜYELER
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu


FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

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