SON DAKİKA SPOR HABERİ - İkisi de 5 gol atmıştı! Mergim Berisha parladı Fatih Aktay ise...

Alman golcü Berisha o dönem 7 gol, 4 asistlik performansıyla Salzburg'un UEFA Gençlik Ligi 2016-17 sezonu şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olurken, 6 gol, 1 asist kaydeden Fatih ise takımının Play-Off'ta Atletico Madrid'e elenmesine engel olamamıştı. O dönem birer yıldız adayı olarak gösterilen iki futbolcudan Berisha, geçen sezon RB Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 5 gol atarak bu sezon Fenerbahçe'ye transfer oldu. Berisha, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü Kasımpaşa ağlarına bıraktı. Berisha aynı zamanda Almanya U21 Milli Takımı ile 2021 Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.