SON DAKİKA SPOR HABERİ - İkisi de 5 gol atmıştı! Mergim Berisha parladı Fatih Aktay ise...
UEFA Gençlik Ligi'nde 2016/17 sezonuna damga vuran ikinci oyuncudan birisi olan Mergin Berisha, 2021/22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Alman forvet turnuvada 5 gol atmıştı, aynı turnuvada 5 gol atan bir başka isim olan Fatih Aktay ise beklenen patlamayı yapamadı. Aktay, alt liglerde yer alan Niğde Anadolu FK ve Serik Belediyespor'a kiralandı. İşte ayrıntılar...
UEFA Gençlik Ligi'nde 2016-2017 sezonunda Red Bull Salzburg formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın yıldızı parlamaya devam ederken, aynı dönem Altınordu'nun büyük umutlar beslediği, Türk futbolunun önemli golcülerinden olması bekelenen Fatih Aktay ise beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. UEFA Gençlik Ligi'nde 2 Kasım 2016'da Salzburg U19 takımının, Kairat U19 takımını 8-1 mağlup ettiği maçta 5 kez rakip fileleri sarsan Berisha tüm dikkatleri üzerine çekmiş, Altınordu U19 takımında forma giyen Fatih Aktay da 9 Kasım 2016'daki 6-2'lik Sparta Prag galibiyetinde 5 gol atarak aynı başarıyı göstermişti.
Alman golcü Berisha o dönem 7 gol, 4 asistlik performansıyla Salzburg'un UEFA Gençlik Ligi 2016-17 sezonu şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olurken, 6 gol, 1 asist kaydeden Fatih ise takımının Play-Off'ta Atletico Madrid'e elenmesine engel olamamıştı. O dönem birer yıldız adayı olarak gösterilen iki futbolcudan Berisha, geçen sezon RB Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 5 gol atarak bu sezon Fenerbahçe'ye transfer oldu. Berisha, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü Kasımpaşa ağlarına bıraktı. Berisha aynı zamanda Almanya U21 Milli Takımı ile 2021 Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.
FATİH 2'NCİ LİG'DE OYNUYOR
Türk futbolunun son yıllardaki yetiştirici kulübü Altınordu patentli 1.90 boyundaki pivot forvet Fatih Aktay ise kırmızı-lacivertli kulüpte sıçrama gerçekleştiremeyince alt liglerde yer alan Niğde Anadolu FK ve Serik Belediyespor'a kiralandı. Geçen sezon kiralık oynadığı Niğde ekibiyle 2'nci Lig'de 30 maçta 13 gol attıktan sonra Altınordu ile bağlarını tamamen koparan Fatih, bu sezon 2'nci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'a transfer oldu. UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği performansın ardından ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan 24 yaşındaki Fatih Aktay, henüz Süper Lig tecrübesi yaşayamazken, bu sezon 2'nci Lig'de golle tanışamadı.
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