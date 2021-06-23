23 Haziran 2021, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika spor haberleri: TFF'den flaş karar! SGK ve vergi konusunda...

TFF'den flaş karar! SGK ve vergi konusunda...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: (), transfer süreci ile alakalı flaş bir adım attı. Yapılan açıklamaya göre () ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazıyı bu sezon da istemeyecek.

(), transferlerin tescili için kulüplerin ibraz etmesi gereken () ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazıyı bu sezon da istemeyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre , Transferleri Talimatı'na geçici madde eklenmesine karar verdi.

Bu maddeye göre kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile SGK ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etme yükümlülüğü, - da uygulanmayacak.

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