24 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberleri: Eyüp Yeşilyurt kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Serveti ne kadar? İşte detaylar... | FB haberleri

Eyüp Yeşilyurt kimdir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

25-26 Haziran tarihinde düzenlenecek olan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Eyüp Yeşilyurt'un yaşamı, kariyeri, serveti ve işi merak konusu oldu. Peki, Eyüp Yeşilyurt kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Serveti ne kadar?

Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda yarışacak. Seçim öncesinde merak edilen konular arasında Eyüp Yeşilyurt'un işi, yaşı, kariyeri yer alıyor. Peki, Eyüp Yeşilyurt kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Serveti ne kadar?

EYÜP YEŞİLYURT KİMDİR?

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt, 1970 yılında İstanbul/Kartal'da doğdu. Ticaretle uğraşan Eyüp Yeşilyurt, evli ve 3 çocuk babası. Yeşilyurt, "Biz kimliğimizi,karakterimizi bir gün bile gizlemedik. Başından beri mütevazi taraftar kimliğimizi ön plana çıkardık. Biz Salon erkeği değiliz. Bizi köylü olmakla,muhtarlık gibi onurlu bir mesleği hor görerek eleştiren,sahibi sürekli değişen kiralık kalemlere inat adayız" diyerek gündeme gelmişti.

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