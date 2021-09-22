22 Eylül 2021, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika spor haberi: TFF Yönetim Kurulu'ndan Kadın Ligleri için yeniden yapılandırma!

TFF’den Kadın Ligleri kararı!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan Kadın Ligleri ile ilgili yeni kararları açıkladı. 20.09.2021 tarihli toplantısında, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli adımlar atıldı. İşte ayrıntılar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

FIFA ve UEFA'nın çok önemsediği ve yeni düzenlemeler getirdiği bu branşta yeni bir yapı oluşturulması kapsamında, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan kulüplerimize kadın futbolu branşı açma planları sorulmuş ve 6 Süper Lig kulübümüz 2021-2022 sezonundan itibaren takım oluşturarak liglere katılım sağlayacağını bildirmiştir.

Bu çerçevede Federasyonumuza yazılı başvuruda bulunan Altay, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. Süper Lig kulüplerimizin kadın şubelerinin belirlenecek kriterleri sağlamaları koşuluyla yeni oluşturulacak en üst Kadınlar Ligi'ne alınmasına karar verilmiştir.

Liglerin düzenlenmesi, yapısı ve statülere dair hazırlıklar en kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulacaktır.

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