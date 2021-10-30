30 Ekim 2021, Cumartesi

FUTBOL

Hatayspor - Beşiktaş maçının özeti A Spor'da!

Hatayspor - Beşiktaş maçının özeti A Spor’da!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor, evinde Beşiktaş'ı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor - Beşiktaş maçının özetini  A Spor'da izleyebilirsiniz...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibine 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golünü 6. dakikada Saba kaydetti.

Hatayspor - Beşiktaş maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz...

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