19 Temmuz 2021, Pazartesi

FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika spor haberleri: UEFA, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Kazakistan'ın Kairat ve Sırbıstan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak mücadeleye FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i görevlendirdi.

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almatı Ortalyk Stadı'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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