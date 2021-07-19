19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son dakika spor haberleri: UEFA, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Kazakistan'ın Kairat ve Sırbıstan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak mücadeleye FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i görevlendirdi.
Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almatı Ortalyk Stadı'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
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