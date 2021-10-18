Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti! Emin Kar kimdir?
Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar hayatını kaybetti. 1989'da Samsunspor otobüsünün yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulan, hayatının geri kalanını belden aşağısı felç olarak tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdüren Kar, geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Ancak Kar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Samsunspor'un efsane futbolcularından ve eski başkanlarından Emin Kar, 20 Ocak 1989'da Samsunspor otobüsünün yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulmuş, hayatının geri kalanını belden aşağısı felç olarak tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürmüştü. Yaşanan talihsiz kazada Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomiç ile otobüs sürücüsü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, birçok futbolcu ve kulüp yöneticisi de yaralanmıştı.
Türk futbol dünyasını yasa boğan kaza, Emin Kar'ı yeşil sahalardan uzaklaştırsa da içindeki futbol aşkı hiç dinmedi. Kazanın ardından geçirdiği sayısız ameliyata rağmen bir daha ayağa kalkamayan Emin Kar, kırmızı-beyazlıların oynadığı her maça giderek Samsunspor'u destekledi. 2012-2014 yıllarında Samsunspor'da başkanlık da yapan Emin Kar, geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Kar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzücü haberi Kar'ın oğlu Ülker Kar, sosyal medya hesabından duyurdu. 62 yaşında hayatını kaybeden Emin Kar'ın cenazesi bugün Büyük Cami'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.
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