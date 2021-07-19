19 Temmuz 2021, Pazartesi

FUTBOL

Kıbrıs'ta büyük gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yavru Vatan'da sahaya çıkıyor

Kıbrıs'ta büyük gün! Başkan Erdoğan sahaya çıkıyor
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.07.2021

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü kapsamında oynanacak ‘Şöhretler Karması Maçı’nın başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle bayramın ilk günü gideceği yavru vatan Kıbrıs'ta kritik temaslarda bulunacak, ayrıca oynanacak şöhretler maçının başlama vuruşunu da yapacak. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak.

ÜNLÜ İSİMLER OLACAK

Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından KKTC'nin dünyaya kattığı değerleri uluslararası arenada tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivaldeki maç saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşmada bakanlar, eski futbolcular ve ünlü isimler yer alacak. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız "Şöhretler Karması maçı unutulmaz bir maç olacak. Başlama vuruşunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak" dedi.

İŞTE ŞÖHRETLER MAÇININ KADROLARI

BEYAZ TAKIM

Serdar Kulbilge, Hamit Altıntop, Haydar Ali Yıldız, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, Acun Ilıcalı, Tuncay Şanlı, Süleyman Soylu, Saffet Akyüz, Mehmet Nuri Ersoy, Hüseyin Sertoğlu, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Başak Ruso

KIRMIZI TAKIM

Cengiz Uzun, Emre Aşık, Sabri Sarıoğlu, M.Muharrem Kasapoğlu, Mehmet Aurelio, Aycan Yanaç, Chris Forsberg, Hüseyin Amcaoğlu, Ersan Saner, Mustafa Varank, Erhan Arıklı, Bülent Akın, Musa Suiçmez

MÜJDEYİ VERECEK

Başkan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda açıklayacağım" dediği müjdeyi de duyuracak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
👉Terim'in ısrarla istediği yıldızda favori G.Saray! 👉Terim'in ısrarla istediği yıldızda favori G.Saray!
Başkan Erdoğan Aycan Yanaç'ı 'Şöhretler Karması Futbol Maçı'na davet etti Başkan Erdoğan Aycan Yanaç'ı 'Şöhretler Karması Futbol Maçı'na davet etti
UEFA İstanbul'u resmen açıkladı! UEFA İstanbul'u resmen açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör