Kıbrıs'ta büyük gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yavru Vatan'da sahaya çıkıyor
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü kapsamında oynanacak ‘Şöhretler Karması Maçı’nın başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle bayramın ilk günü gideceği yavru vatan Kıbrıs'ta kritik temaslarda bulunacak, ayrıca oynanacak şöhretler maçının başlama vuruşunu da yapacak. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak.
ÜNLÜ İSİMLER OLACAK
Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından KKTC'nin dünyaya kattığı değerleri uluslararası arenada tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivaldeki maç saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşmada bakanlar, eski futbolcular ve ünlü isimler yer alacak. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız "Şöhretler Karması maçı unutulmaz bir maç olacak. Başlama vuruşunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak" dedi.
İŞTE ŞÖHRETLER MAÇININ KADROLARI
BEYAZ TAKIM
Serdar Kulbilge, Hamit Altıntop, Haydar Ali Yıldız, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, Acun Ilıcalı, Tuncay Şanlı, Süleyman Soylu, Saffet Akyüz, Mehmet Nuri Ersoy, Hüseyin Sertoğlu, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Başak Ruso
KIRMIZI TAKIM
Cengiz Uzun, Emre Aşık, Sabri Sarıoğlu, M.Muharrem Kasapoğlu, Mehmet Aurelio, Aycan Yanaç, Chris Forsberg, Hüseyin Amcaoğlu, Ersan Saner, Mustafa Varank, Erhan Arıklı, Bülent Akın, Musa Suiçmez
MÜJDEYİ VERECEK
Başkan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda açıklayacağım" dediği müjdeyi de duyuracak.
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