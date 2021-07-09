U19 Gelişim Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı naklen A Spor'da
U19 Gelişim Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Kulüplerimizin genç yıldız adaylarının sahne aldığı turnuvada, bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Derbi ateşi bu akşam saat 20.00'de Antalya'da yanacak. Mücadele HD kalitesi ile A Spor ekranlarından naklen yayınlacak.
Süper Lig U19 Gelişim Ligleri'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Turun ilk maçında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray, adını finale yazdıran ilk takım oldu. Yarı finalin ikinci maçında ise derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe U19 ile Trabzonspor U19 kozlarını paylaşacak. Genç yıldız adayları, Antalya'da devam eden turnuvada adını finale yazdırarak Galatasaray'ın rakibi olmaya çalışacak.
Çeyrek finalde Göztepe'yi 3-1 yenen bordo-mavililer ile Beşiktaş'ı uzatmalarda 4-2 yenen Fenerbahçe karşılaşacağı maç saat 20.00'de A Spor'un HD kalitesiyle naklen yayınlanacak.
GERİDE KALAN MAÇLARDAN ÖZET GÖRÜNTÜLER
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