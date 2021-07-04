04 Temmuz 2021, Pazar

FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan sağlık kontrolünden geçti

Salih Uçan sağlık kontrolünden geçti
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, sağlık kontrolünden geçti. (Bjk spor haberi)

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Salih'in; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Salih Uçan'ın sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandığı aktarıldı.

Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta haberin devamı


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