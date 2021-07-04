Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Salih Uçan sağlık kontrolünden geçti

Geçen sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki oyuncunun, transfer sonrası ilk sözleri ise "Merhaba Beşiktaş. Ben Salih Uçan. Şimdi tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim" şeklinde oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)