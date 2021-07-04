04 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta!

Salih Uçan resmen Beşiktaş'ta
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Geçen sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki oyuncunun, transfer sonrası ilk sözleri ise "Merhaba Beşiktaş. Ben Salih Uçan. Şimdi tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim" şeklinde oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak duble yapan Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Siyah beyazlılar, 2 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve bu yaz döneminde serbest durumda olan Salih Uçan ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş'ın transferi duyurduğu videoda Salih Uçan "Merhaba Beşiktaş. Ben Salih Uçan. Şimdi tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 35 maçta 2 gol attı, 6 da asist yaptı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI:

Beşiktaş Salih Uçan transferini böyle duyurdu

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