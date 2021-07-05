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FUTBOL

Eren Aydın yıldızlaştı Cimbom kazandı! Galatasaray U19 4-2 Beşiktaş U19 MAÇ SONUCU - ÖZET

Eren Aydın yıldızlaştı! Cimbom Beşiktaş'ı eledi Özeti izleyin
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 Giriş Tarihi: 05.07.2021

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı uzatmalara giden maçta 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı k��rmızılılarda Eren Aydın, 3 golle yıldızlaştı. Cimbom, maçı Caner Doğan'ın golüyle bitirdi. Siyah beyazlıların golleri ise Avtandil ve Koray Yağcı'dan geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede sarı kırmızılılar, zorlu rakibini uzatmalarda 4-2 devirdi. Galatasaray'ın 3 golü 5, 13 ve 95. dakikada Eren Aydın'dan geldi. Cimbom'un son golünü ise 122.dakikada Caner Doğan kaydetti. Beşiktaş'ın golleri, 53'te Avtandil ve 64. dakikada Koray Yağcı'dan geldi. Mücadelenin 99. dakikasında siyah beyazlılarda, Koray Yağcı ve 118. dakikada Cüneyt Can direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı kırmızılılar, bu sonuçla yarı finale yükseldi.

MAÇ ÖZETİ

Galatasaray U19 4-2 Beşiktaş U19 (MAÇ ÖZETİ) Galatasaray U19 4-2 Beşiktaş U19 (MAÇ ÖZETİ)

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Galatasaray U19 1-0 Beşiktaş U19
GOL | Galatasaray U19 2-0 Beşiktaş U19
GOL | Galatasaray U19 2-1 Beşiktaş U19
GOL | Galatasaray U19 2-2 Beşiktaş U19
GOL | Galatasaray U19 3-2 Beşiktaş U19
GOL | Galatasaray U19 4-2 Beşiktaş U19

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