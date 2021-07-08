08 Temmuz 2021, Perşembe

FUTBOL

U19 Gelişim Ligi'nde yarı final maçları başlıyor! Dev heyecan A Spor'da

Gençler yarı final sahnesinde! Dev heyecan A Spor'da
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

Süper Lig U19 Gelişim Ligi'nde yarı final heyecanı bugün start alıyor. Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen yıldız adaylarının forma giydiği organizasyonda bugün Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'deki mücadele Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Süper Lig U19 Gelişim Ligi'nde yarı final heyecanı bugün start alıyor. Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen yıldız adaylarının forma giydiği organizasyonda bugün Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'deki mücadele Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray, çeyrek finalde Beşiktaş'ı uzatmalarda 4-2 mağlup edip yarı finale yükselmişti. Kasımpaşa da penaltılara giden karşılaşmada Alanyaspor'u 5-3 devirerek son dörde kaldı.

YARIN F.BAHÇE-TRABZON

U19 Gelişim Ligi'nde yarın ise 20.00'de Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oynanacak. Finali 13 Temmuz'da yapılacak olan turnuvada, üçüncülük maçı ise 12 Temmuz'da.

Galatasaray U19 4-2 Beşiktaş U19 (MAÇ ÖZETİ) Galatasaray U19 4-2 Beşiktaş U19 (MAÇ ÖZETİ)
Başakşehir U19 0-6 Fenerbahçe U19 (MAÇ ÖZETİ) Başakşehir U19 0-6 Fenerbahçe U19 (MAÇ ÖZETİ)
Trabzonspor U19 3-1 Göztepe U19 | MAÇ ÖZETİ Trabzonspor U19 3-1 Göztepe U19 | MAÇ ÖZETİ
Alanyaspor U19 0-0 Kasımpaşa U19 (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor U19 0-0 Kasımpaşa U19 (MAÇ ÖZETİ)

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