Türkiye - İtalya maçının oynanacağı Stadio Olimpico nerede? Hangi takımın stadı? | EURO 2020
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıkacak. Stadio Olimpico'da Türkiye ile İtalya kozlarını paylaşacak. Mücadelenin oynanacağı stadyum olan Stadio Olimpico'nun yeri ve hangi takımın stadı olduğu merak konusu oldu. Peki, Türkiye - İtalya maçının oynanacağı Stadio Olimpico nerede? Hangi takımın stadı?
EURO 2020'de açılış maçının oynanacağı Stadio Olimpico arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Açılış maçında A Milli Takım'ımız bu akşam 22:00'da İtalya ile karşılaşacak.
STADIO OLIMPICO NEREDE?
Stadio Olimpico, İtalya'nın Roma kentinde Foro Italico bölgesinde bulunan bir stattır. 1936 yılında yapılmıştır. Kapasitesi 70.634 kişiliktir. Stadı, İtalya'nın köklü kulüplerinden SS Lazio ve AS Roma takımları kullanır. UEFA'nın 5 yıldızlı stadyumlarından birisidir. Daha önce 1960 Yaz Olimpiyatları'na, 1987 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ve 1990 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştır. 2009 yılında Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır.
STADIO OLIMPICO KİMİN STADI?
Stadyum, Lazio ve Roma tarafından ortak olarak kullanılıyor.
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