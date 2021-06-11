11 Haziran 2021, Cuma

FUTBOL

Türkiye - İtalya maçının oynanacağı Stadio Olimpico nerede? Hangi takımın stadı? | EURO 2020

Stadio Olimpico nerede? Hangi takımın stadı?
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.06.2021

'mız, 'de ilk maçına çıkacak. 'da ile İtalya kozlarını paylaşacak. Mücadelenin oynanacağı stadyum olan Stadio Olimpico'nun yeri ve hangi takımın stadı olduğu merak konusu oldu. Peki, Türkiye - İtalya maçının oynanacağı Stadio Olimpico nerede? Hangi takımın stadı?

'de açılış maçının oynanacağı arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Açılış maçında 'ımız bu akşam 22:00'da İtalya ile karşılaşacak.

STADIO OLIMPICO NEREDE?

Stadio Olimpico, İtalya'nın kentinde bölgesinde bulunan bir stattır. 1936 yılında yapılmıştır. Kapasitesi 70.634 kişiliktir. Stadı, İtalya'nın köklü kulüplerinden ve takımları kullanır. 'nın 5 yıldızlı stadyumlarından birisidir. Daha önce 'na, 'na ve 'na ev sahipliği yapmıştır. 2009 yılında finaline ev sahipliği yapmıştır.

STADIO OLIMPICO KİMİN STADI?

Stadyum, ve Roma tarafından ortak olarak kullanılıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
🔥 İşte Aslan'ın yeni keşfi! 🔥 İşte Aslan'ın yeni keşfi!
Oussama Tannane kimdir? Kariyeri, yaşı, oynadığı mevki... Oussama Tannane kimdir? Kariyeri, yaşı, oynadığı mevki...
Marek Hamsik kimdir? Marek Hamsik kimdir?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör