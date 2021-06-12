12 Haziran 2021, Cumartesi

FUTBOL

Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Halil Dervişoğlu kimdir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

'dan 'a transfer olan ve kadrosuna seçilen gündem oldu. Futbolseverler, arama motorlarında "Halil Dervişoğlu kimdir?" Halil Dervişoğlu kaç yaşında?" "Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor?" gibi bilgileri aratmaya başladı. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu kaç yaşında? Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

kulübünden 'a kiralık olarak gelen ve son düzlükte sergilediği başarılı performansla kadrosuna seçilen , maçının ardından arama motorları ve sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Tam adı olan futbolcu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın kentinde dünyaya geldi. Futbola altyapısında başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım attı. Ocak 2020'de 3 milyon Euro karşılığında ekibi Brentford'a transfer olan Halil, 'ye kiralanarak Hollanda'ya geri döndü. Twente'de 6 maça çıkan milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. Brentford ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Halil Dervişoğlu'nun son olarak Galatasaray'a kiralandı. Halil, Galatasaray'da çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.

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