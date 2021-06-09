09 Haziran 2021, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Oussama Tannane kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor? | FB haberleri

Oussama Tannane kimdir? Kariyeri, yaşı, oynadığı mevki...
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Vitesse forması giyenOussama Tannane, transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündeme geldi. Futbolseverler Oussama Tannane'nin yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Oussama Tannane kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertli yönetim, Vitesse forması giyen Faslı futbolcu Oussama Tannane'yi İstanbul'a getiriyor. Fenerbahçe'nin, Tannane ile geçtiğimiz hafta Hollanda'da görüşüp her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi. Peki, Oussama Tannane kimdir?

OUSSAME TANNANE KİMDİR? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR? YAŞI KAÇ? KARİYERİ...

23 Mart 1994 yılında Fas'ta dünyaya gelen Oussame Tannane, kariyerine Ajax altyapısında başladı. , , , Saint-Etienne, Las Palmas ve Vitesse gibi kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki on numaranın, Vitesse ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Baş mevkisi on numara olan Tannane, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Faslı futbolcunun aynı zamanda Hollanda pasaportu da mevcut. Öte yandan geride bıraktığımız sezon, tüm kulvarlarda 34 maça çıkan tecrübeli isim 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. Ta, 11 kez de 'nın formasını terletti.

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