Celtic forması giyen Diego Laxalt, transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Diego Laxalt'nın yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Diego Laxalt kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Diego Laxalt kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Diego Laxalt kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

DIEGO LAXALT KİMDİR?

1993 Uruguay doğumlu olan Diego Laxalt sol bek bölgesinde görev yapıyor. 1,78 boyundaki Diego Laxalt futbola Defensor Sporting takımında başladı. Laxalt, Defensor, Celtic Glasgow, Torino, Milan, Genoa, Inter, Genoa, Empoli, Bologna gibi ekiplerde forma giydi. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Laxalt'ın sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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