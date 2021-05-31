31 Mayıs 2021, Pazartesi

FUTBOL

Diego Laxalt kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Diego Laxalt kimdir?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

forması giyen , transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Diego Laxalt'nın yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Diego Laxalt kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Diego Laxalt kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

DIEGO LAXALT KİMDİR?

1993 doğumlu olan Diego Laxalt sol bek bölgesinde görev yapıyor. 1,78 boyundaki Diego Laxalt futbola Sporting takımında başladı. Laxalt, Defensor, Glasgow, , , , Inter, Genoa, , gibi ekiplerde forma giydi. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Laxalt'ın sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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