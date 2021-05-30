30 Mayıs 2021, Pazar

FUTBOL

A Milli Takım'ın Gine maçı öncesinde Didier Six: Türkiye EURO 2020'nin şampiyonu olabilir

Didier Six: Türkiye EURO 2020'nin şampiyonu olabilir
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.05.2021

ile 'da özel maçta karşı karşıya gelecek Milli Takımı'nda teknik direktör açıklamalarda bulundu. Six , "Yarın belki de EURO 2020'nin şampiyonuna karşı oynayacağız." dedi.

, Milli Takımı'nın Manavgat ilçesinde kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısına oyuncusu ile katıldı.

Kendileri için prestij anlamında önemli bir maça çıkacaklarını belirtip, oyuncularının istekli ve arzulu olduğunu vurgulayan Six, Türkiye'nin 'nda iyi bir sonuç elde etme hedefi olduğunu vurguladı.

Kendilerinin de için hazırlık yaptıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımız için iyi bir deneyim olacak. Ellerinden geleni en iyi şekilde yapacaklardır. Türkiye çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Çok iyi santraforları var. 'de oynayan oyuncular bizi zorlayacaktır. Maça hareket katabilirler. 'nın büyük takımlarında oynayan futbolcuları var." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "EURO 2020'de Türkiye nasıl bir sonuç elde edebilir?" sorusuna Six, "Yarın belki de EURO 2020'nin şampiyonuna karşı oynayacağız. Türkiye'ye bu açıdan bakmak lazım. Türkiye'de oynamış ilk Avrupalı futbolculardan biriyim. Bu ülkenin futbolunun yıllar içinde nasıl geliştiğini, ne kadar iyi düzeye geldiğini gözlemleyebildim. Yarın maça Avrupa şampiyonuna karşı oynuyormuş gibi bir mantaliteyle çıkmak istiyoruz." yanıtını verdi.

'in de çok iyi bir teknik direktör olduğuna dikkati çeken Six, Güneş'in Türkiye'yi belirli bir noktaya getirdiğini, yıllar içinde Türk futboluna çok şey kattığını kaydetti.

Conte: Önemli bir deneyim olacak

oyuncusu İbrahima Sory Conte, çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

Türkiye gibi iyi takımlara karşı maç yapmayı hep istediklerini aktaran Conte, "Bu maç bizim sınırlarımızı, kapasitemizi zorlayacak. Bizim için önemli bir fırsat. Bütün Gine halkı bu maça kilitlenmiş durumda. Önemli bir deneyim olacak. Zorlu bir rakip. İyi bir hazırlık yaptık ve maça motiveyiz." şeklinde konuştu.

Kariyerinden memnun olduğunu ve bundan sonrası için de iyi şeyler yapmak istediğini anlatan Conte, ile şampiyonluk yaşayan arkadaşı N'Sakala ile görüşüp, kendisini bir kez daha tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Ndiaye imzayı attı! Yeni takımı... Ndiaye imzayı attı! Yeni takımı...
💥Yeni sol bek süper yıldız! Caner ve Novak yedeğe... 💥Yeni sol bek süper yıldız! Caner ve Novak yedeğe...
🔥 F.Bahçe'ye Fransa'dan sol bek! 🔥 F.Bahçe'ye Fransa'dan sol bek!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör