Son dakika spor haberi: FIFA'dan flaş Dünya Kupası kararı! İki yılda bir...
FIFA kongresinde Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesinin incelenmesi 166'ya 22 oyla kabul edildi. Bu fikri ilk olarak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yaser Al Misehal ortaya atmıştı. FIFA, turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesinin küresel liglere ve ekonomik dağılıma etkisini analiz ettikten sonra kararını açıklayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi, küresel rekabet zenginliğini yaymak ve Avrupa ile UEFA'nın mali gücüne meydan okumak amacıyla FIFA tarafından araştırılacak.
Yıllık FIFA Kongresi'nde, 2 yılda bir düzenlenmesi planlanan organizasyonların uygulanabilirliğinin araştırılması lehine oy kullanıldı.
Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi fikri ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yaser Al Misehal tarafından ortaya atıldı.
FIFA'NIN SON DÖNEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ
Turnuva süre aralığı konusunda şimdiye kadar hiçbir teklifin başarılı olmamasına rağmen FIFA, son yıllarda Dünya Kupası'na dair birçok değişiklik yaptı.
Bu değişikliklerden biri Katar'daki turnuvayla ilgili. 2022'deki turnuva, ülkede yaz aylarındaki aşırı sıcaklardan ötürü Kasım ve Aralık aylarında yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda da takım sayısı değişikliğine gidildi. Turnuvaya katılan toplam takım sayısı, 16 ekibin daha eklenmesiyle 48'e çıkartıldı.
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