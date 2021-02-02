4 büyükleri borçlar durduramadı!
Yüksek bonservisler art arda gelen yeni transferleri durduramadı. Fenerbahçe, Mesut Özil ve İrfan Can gibi yüksek ücretli oyuncuları kadrosuna katarken, Galatasaray 5 futbolcuyu takıma dahil etti.. Trabzonspor ise Süper Lig'de yükselen performansının yanına önemli takviyelere yaparken, Beşiktaş sadece Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. | Son dakika transfer haberleri...
Türk futbolu son yılların en hareketli ara transfer dönemini geride bıraktı. 4 büyükler 14 milyarı aşan borçlarına aldırmadan bombaları üst üste patlatırken, 600 milyonun üzerinde bir yükümlülüğün altına girdi.
Yaz transfer döneminin şampiyonu Fener ara transferin de yıldızı oldu.
İRFAN SAVAŞINI FENER KAZANDI
Mesut Özil hamlesiyle tüm dünyada ses getiren Kanarya, Galatasaray'la girdiği müthiş savaşın ardından İrfan Can'ı kadrosuna kattı. Osayi Samuel ve Szalai'ye de imza attırmayı başardı.
G.SARAY LİMİTLERİNİ ZORLADI
Cimbom da yaşadığı sıkıntılara rağmen müthiş bir ara transfer dönemi geçirdi.
Trabzon, Basaketas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı gibi üç önemli ismi kadrosuna kattı.
TRANSFER EN SESSİZİ BEŞİKTAŞ OLDU
Ara transferde çok sessiz kalan Beşiktaş ise sadece eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. (Takvim)
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