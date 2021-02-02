02 Şubat 2021, Salı

FUTBOL

4 büyükleri borçlar durduramadı!

Yüksek bonservisler art arda gelen yeni transferleri durduramadı. Fenerbahçe, Mesut Özil ve İrfan Can gibi yüksek ücretli oyuncuları kadrosuna katarken, Galatasaray 5 futbolcuyu takıma dahil etti.. Trabzonspor ise Süper Lig'de yükselen performansının yanına önemli takviyelere yaparken, Beşiktaş sadece Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. | Son dakika transfer haberleri...

4 büyükleri borçlar durduramadı!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

Türk futbolu son yılların en hareketli ara transfer dönemini geride bıraktı. 4 büyükler 14 milyarı aşan borçlarına aldırmadan bombaları üst üste patlatırken, 600 milyonun üzerinde bir yükümlülüğün altına girdi.

4 büyükleri borçlar durduramadı!

Yaz transfer döneminin şampiyonu ara transferin de yıldızı oldu.

4 büyükleri borçlar durduramadı!

İRFAN SAVAŞINI FENER KAZANDI

hamlesiyle tüm dünyada ses getiren Kanarya, 'la girdiği müthiş savaşın ardından 'ı kadrosuna kattı. Osayi Samuel ve Szalai'ye de imza attırmayı başardı.

4 büyükleri borçlar durduramadı!

G.SARAY LİMİTLERİNİ ZORLADI

da yaşadığı sıkıntılara rağmen müthiş bir ara transfer dönemi geçirdi.

4 büyükleri borçlar durduramadı!

, , , ve 'i kadrosuna katan G.Saray limitlerini sonuna kadar zorladı.

4 büyükleri borçlar durduramadı!

Trabzon, Basaketas, ve Yunus Mallı gibi üç önemli ismi kadrosuna kattı.

4 büyükleri borçlar durduramadı!

TRANSFER EN SESSİZİ BEŞİKTAŞ OLDU

Ara transferde çok sessiz kalan Beşiktaş ise sadece eski yıldızı 'u kadrosuna kattı. (Takvim)

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