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FUTBOL

Lucas Biglia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor? İşte kariyeri...

Lucas Biglia kimdir?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan , ve 'nin gündemine geldi. Yıldız futbolcunun yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar ve istatistikleri merak konusu oldu. Peki, Lucas Biglia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Transfer gündemine ilk sıradan giriş yapan Fatih Karagümrük'ün Arjantinli yıldızı 'nın kariyeri, yaşamı ve istatistikleri merak konusu oldu.

LUCAS BIGLIA KİMDİR?

, 30 Ocak 1986 yılında 'in eyaletinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynuyor. Şu anda Fatih Karagümrük ve takımında oynamaktadır. 2005 yılında Biglia Arjantin U-20 millî takımına çağrıldı, ile birlikte 2005 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası kazandı. 'da kariyerine başlayan Biglia, , , ve Fatih Karagümrük gibi ekiplerde forma giydi. Yıldız futbolcu bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 maçta 3 gol 2 asist ile oynadı.

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