Lucas Biglia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor? İşte kariyeri...

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Lucas Biglia, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Yıldız futbolcunun yaşı, kariyeri, oynadığı takımlar ve istatistikleri merak konusu oldu. Peki, Lucas Biglia kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Transfer gündemine ilk sıradan giriş yapan Fatih Karagümrük'ün Arjantinli yıldızı Lucas Biglia'nın kariyeri, yaşamı ve istatistikleri merak konusu oldu.

LUCAS BIGLIA KİMDİR?

Lucas Rodrigo Biglia, 30 Ocak 1986 yılında Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynuyor. Şu anda Fatih Karagümrük ve Arjantin millî takımında oynamaktadır. 2005 yılında Biglia Arjantin U-20 millî takımına çağrıldı, Lionel Messi ile birlikte 2005 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası kazandı. Argentinos Juniors'da kariyerine başlayan Biglia, Anderlecht, Lazio, Milan ve Fatih Karagümrük gibi ekiplerde forma giydi. Yıldız futbolcu bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 maçta 3 gol 2 asist ile oynadı.

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