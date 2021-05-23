Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Şahinbey Belediyespor!
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi finalinde Şahinbey Belediyespor ile Legia Varşova karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.
Akkent Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende şampiyonluk kupası, yöresel kıyafet giymiş iki kişi tarafından sahneye getirildi.
Kupayı, Şahinbey Belediyespor oyuncular, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyespor Kulüp Başkanı Cuma Güzel ve teknik heyet beraber kaldırdı.
Kupa töreninin ardından oyuncular ve seyirciler davul zurna eşliğinde sahada halay çekti ve şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
Öte yandan Şahinbey Belediyespor oyuncuları ve teknik heyetin, üzerinde "2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Filistinli kardeşlerimize armağan ediyoruz" yazılı pankart açtığı görüldü.
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