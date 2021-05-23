Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Şahinbey Belediyespor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi finalinde Legia Varşova'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Şahinbey Belediyespor takımını telefonla arayarak tebrik etti.