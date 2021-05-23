23 Mayıs 2021, Pazar

FUTBOL

Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Şahinbey Belediyespor!

Ampute Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Şahinbey!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi finalinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Akkent Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende şampiyonluk kupası, yöresel kıyafet giymiş iki kişi tarafından sahneye getirildi.

Kupayı, oyuncular, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyespor Kulüp Başkanı Cuma Güzel ve teknik heyet beraber kaldırdı.

Kupa töreninin ardından oyuncular ve seyirciler davul zurna eşliğinde sahada halay çekti ve şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Öte yandan Şahinbey Belediyespor oyuncuları ve teknik heyetin, üzerinde "'nı Filistinli kardeşlerimize armağan ediyoruz" yazılı pankart açtığı görüldü.


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