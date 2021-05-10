Son dakika spor haberleri: Riekerink yeniden Türkiye'de takım çalıştıracak! Sürpriz gelişme...

Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Jan Olde Riekerink hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Riekerink, İskenderunspor kulübü başkanı Hakan Bolat ile buluştu. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in yeni durağı TFF 3. Lig ekibi İskenderunspor olabilir. İşte detaylar...

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Jan Olde Riekerink'le ilgili flaş bir transfer iddiası geldi.

Hollandalı teknik adamın, 3. Lig takımı İskenderunspor'un başına geçerek yeniden Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü.

58 yaşındaki çalıştırıcının geçtiğimiz akşam saatlerinde İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat'la bir araya gelmesi de dedikoduları iyice güçlendirdi.

Riekerink son olarak Güney Afrika ekibi Cape Town City'de görev yapmıştı.

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