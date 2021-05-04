Son dakika spor haberi: UEFA'dan flaş karar! O kural değişti
UEFA, corona virüsü salgınının turnuvayı olumsuz etkilememesi adına Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkelerin kadrosunda bulunduracağı futbolcu sayısını 23'ten 26'ya çıkardığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA'nın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, kadro sayısı değişikliği 2020 Avrupa Şampiyonası'na özel olarak yapıldı.
Açıklamaya göre kararın, Covid-19 salgını ve karantina süreleri nedeniyle takımların olumsuz etkilenmemesi ve turnuvanın sürekliliğinin sağlanabilmesi için alındığı duyuruldu.
UEFA takvimine göre turnuvaya katılan takımlar, 1 Haziran'da nihai oyuncu listelerini teslim edecekler. Ancak ilk maçtan önce yaşanacak sakatlık ve hastalıklarda gerekli tıbbi onayların alınması halinde, sınırsız değişiklik hakkı ülkelere tanınacak.
Katılımcı ülkeler kadrosunda 26 oyuncu bulunduruyor olsa da, maç listesine 23 oyuncu yazabilecekler.
Ayrıca yeni uygulamaya göre, turnuva sırasında kalecilerin fiziksel olarak hazır olmaması durumunda listeye yeni kaleci eklenebilecek. Bir ya da iki kalecinin oynayabilecek durumda olması buna engel olmayacak.
26 kişilik listeden çıkarılan oyuncular, turnuvanın bütünlüğünün sağlanabilmesi için tekrar listeye dahil edilemeyecek.
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