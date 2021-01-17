17 Ocak 2021, Pazar

FUTBOL

Son dakika: Milli oyuncunun testi pozitif çıktı!

Milli oyuncunun testi pozitif çıktı!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

Milli oyuncu 'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen 'ndan kötü haber geldi. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre milli futbolcunun son corona virüsü testi pozitif çıktı. Bu arada Hakan Çalhanoğlu ile birlikte futbolcu 'in de Covid-19'a yakalandığı duyuruldu.

Kulüp açıklamasında, iki oyuncunun da derhal karantinaya alındığını ve yürürlükte olan sağlık protokollerinin yerine getirileceğini bildirdi. İki yıldızın da semptom göstermediği ifade edildi.

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