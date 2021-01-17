Son dakika: Milli oyuncunun testi pozitif çıktı!

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre milli futbolcunun son corona virüsü testi pozitif çıktı. Bu arada Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Fransız futbolcu Theo Hernandez'in de Covid-19'a yakalandığı duyuruldu.

Kulüp açıklamasında, iki oyuncunun da derhal karantinaya alındığını ve yürürlükte olan sağlık protokollerinin yerine getirileceğini bildirdi. İki yıldızın da semptom göstermediği ifade edildi.

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