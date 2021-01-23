Luton Shelton hayatını kaybetti! Acı haber geldi... | Luton Shelton kimdir?
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Karabükspor forması giyen Luton Shelton hayatını kaybetti. Haber gece sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi ölüm sebebini merak etti. Peki, Eski Karabüksporlu Luton Shelton kimdir? Kaç yaşında, neden vefat etti? İşte detaylar...
Eski futbolcu Luton Shelton'dan kötü haber geldi. Eski futbolcu, bir süredir mücadele ettiği ALS hastalığı ile boğuşuyordu. Luton Shelton, Als hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Jamaikalı forvet için FIFA resmi hesabıyla birlikte eski takımı Sheffield United ve futbol dünyasının bazı üyeleri başsağlığı mesajı yayınladı. 35 yaşında hayata gözlerini yuman Shelton, 2011 yılında Süper Lig ekiplerinden Karabükspor'a gelmiş ve iki yıl boyunca mavi-kırmızılı formayı terletmişti.
LUTON SHELTON KİMDİR?
11 Kasım 1985 yılında Kingston'da dünyaya gelen Luton George Kieshawn Shelton, kariyerine ülkesinin takımlarından Harbour View'da başladı. 2005'te Helsingborg'a transfer olan Shelton'ın yolu 2011'de Karabükspor'a düştü. Golcü oyuncu son olarak futbola başladığı Harbour View'da forma giydi ve 2018'de kariyerini noktaladı. Jamaika Milli Takımı ile 74 maça çıkan Shelton, 35 kez ağları sarsma başarısı göstermişti.
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