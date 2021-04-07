07 Nisan 2021, Çarşamba

FUTBOL

Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Helal sana Serdar Tatlı"

Toroğlu'dan flaş yorum! Helal sana Serdar Tatlı
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Yazarı , hakem konuları ve gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Helal olsun. ile çay içmişliğim yok ama ben sahada ne yaptığına bakardım. Güvenilir bir tipti. Ben insanın yaptığı işe bakarım. Geçen hafta öyle bir karar aldı ki 10 numara. 'ın "Bir daha maçına vermeyin" dediği hakemi "Al sana" dedi verdi. Bu şu demektir, özellikle takımlar bu işi yaparlarsa, Serdar Tatlı o hakemi yine verecek. Ama parantez açalım, hakem maçı doğru yönetmiş olacak." dedi.

Bütün eğitimimi 'da gördüm. Kavaklıdere ilkokulu, , orta okulu, sonra da akademi, kamu yönetimi mezunu oldum. Yani dilekçe verseydim vali olabilirdim. Ama hayat bu, lise ve üniversite yıllarında futbolculuk yaptım, sonra da hakemlik ve 20 yıl kabzımallık. Soruyorlardı bana "Meslek olarak ne yapıyorsun" diye. "Kabzımalım" deyince "Estağfurullah abi" diyenler çok oldu. Ama bunu diyenler kabzımalın sözcük manasını bilmiyorlardı. Bilmedikleri gibi araştırma gereğini de duymuyordu bu zavallılar. İnsanlar her mesleği yapabilirler. Her meslek onurludur. Mesela 'nın önceleri yaptığı gardiyanlık gibi. Çok zor bir meslek. Herkesin yapabileceği bir meslek değil. Her türlü tehlikesi var. Ama baba parası ile okuyup, Ankara'da, 'da, 'de pub'lara gidip hayatın ne olduğunu bilmeyenler kabzımalları da küçük gördüler, gardiyanları da. İnsanların ne okudukları, ne iş yaptıkları önemli değil, ne yaptıkları önemli. Buyurun hakem camiası diyorsunuz, ticaret yapan, hayatında hakemlik yapmamış , hakemlik yapmamış , yine hakemlik yapmamış futbolcu ... Hepsi de geldiler 'nin başına geçtiler. Hepsi de dürüst insanlardı. Şimdi de Serdar Tatlı bu işi yapıyor. Neymiş efendim? Adam geçmişte gardiyanlık yapmış. hakemi de değilmiş. Helal olsun. Serdar Tatlı ile çay içmişliğim yok ama ben sahada ne yaptığına bakardım. Güvenilir bir tipti. Ben insanın yaptığı işe bakarım. Geçen hafta öyle bir karar aldı ki 10 numara. 'ın "Bir daha maçına vermeyin" dediği hakemi "Al sana" dedi verdi. Bu şu demektir, özellikle takımlar bu işi yaparlarsa, Serdar Tatlı o hakemi yine verecek. Ama parantez açalım, hakem maçı doğru yönetmiş olacak. Hakem maçın içine etmişse o hakemi bir daha ertesi hafta aynı takımın maçına veremezsin. Helal olsun Serdar Tatlı. Radikal bir karar aldın. Aynen devam et. İnsanlar hayatta 1 defa ölürler, 10 defa. değil. Buraya son bir not daha düşmem lazım. Tahsil cehaleti alır, eşeklik baki kalır. Anlayan anlar. Not: Yıl 1982... MHK Başkanı Mustafa Çakar, Ahmet'in babası. Trabzonspor-Beşiktaş maçına Talat Tokat'ı görevlendiriyor. Beşiktaş yense şampiyon olacak. Olamıyor. 1 hafta sonra bu sefer Eskişehirspor- Beşiktaş maçı, Mustafa Çakar yine Talat Tokat'ı görevlendiriyor. Eskişehir yenerse kümede kalacak, Beşiktaş yenerse şampiyon olacak. Maç yarıda kalıyor, olaylar çıkıyor ve Beşiktaş şampiyon oluyor. Yıl 1989... MHK Başkanı Özcan Gürkaynak. Bir Trabzon maçına Ahmet Çakar'ı gönderiyor. Trabzon kanadı "Bir daha bu hakemi verme" diyorlar. Ertesi hafta Özcan Gürkaynak yine Ahmet Çakar'ı Trabzon maçına görevlendiriyor. Yani geçmişte bu örneğe benzer iki örnek var. Ama hiçbirisi bu seferki kadar etkili olmadı. Bunun için o zamanki şartlarla şimdiki şartlara da bakmak lazım. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
⚡G.Saray'a transfer çalımı! Genç yıldız Beşiktaş yolunda ⚡G.Saray'a transfer çalımı! Genç yıldız Beşiktaş yolunda
Bobo kaldığı yerden devam ediyor! Bobo kaldığı yerden devam ediyor!
Toroğlu'dan flaş Serdar Tatlı sözleri! Organizelere çomak sokuyor Toroğlu'dan flaş Serdar Tatlı sözleri! "Organizelere çomak sokuyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör