Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Helal sana Serdar Tatlı"

Bütün eğitimimi Ankara 'da gördüm. Kavaklıdere ilkokulu, Mimar Kemal İlkokulu , orta okulu, Atatürk Lisesi sonra da akademi, kamu yönetimi mezunu oldum. Yani dilekçe verseydim vali olabilirdim. Ama hayat bu, lise ve üniversite yıllarında futbolculuk yaptım, sonra da hakemlik ve 20 yıl kabzımallık. Soruyorlardı bana "Meslek olarak ne yapıyorsun" diye. "Kabzımalım" deyince "Estağfurullah abi" diyenler çok oldu. Ama bunu diyenler kabzımalın sözcük manasını bilmiyorlardı. Bilmedikleri gibi araştırma gereğini de duymuyordu bu zavallılar. İnsanlar her mesleği yapabilirler. Her meslek onurludur. Mesela Serdar Tatlı 'nın önceleri yaptığı gardiyanlık gibi. Çok zor bir meslek. Herkesin yapabileceği bir meslek değil. Her türlü tehlikesi var. Ama baba parası ile okuyup, Ankara'da, İstanbul 'da, İzmir 'de pub'lara gidip hayatın ne olduğunu bilmeyenler kabzımalları da küçük gördüler, gardiyanları da. İnsanların ne okudukları, ne iş yaptıkları önemli değil, ne yaptıkları önemli. Buyurun hakem camiası diyorsunuz, ticaret yapan, hayatında hakemlik yapmamış Ufuk Özerten , hakemlik yapmamış Zekeriya Alp , yine hakemlik yapmamış futbolcu Halim Çorbalı ... Hepsi de geldiler Merkez Hakem Komitesi 'nin başına geçtiler. Hepsi de dürüst insanlardı. Şimdi de Serdar Tatlı bu işi yapıyor. Neymiş efendim? Adam geçmişte gardiyanlık yapmış. FIFA hakemi de değilmiş. Helal olsun. Serdar Tatlı ile çay içmişliğim yok ama ben sahada ne yaptığına bakardım. Güvenilir bir tipti. Ben insanın yaptığı işe bakarım. Geçen hafta öyle bir karar aldı ki 10 numara. Sergen Yalçın 'ın "Bir daha Beşiktaş maçına vermeyin" dediği hakemi "Al sana" dedi verdi. Bu şu demektir, özellikle takımlar bu işi yaparlarsa, Serdar Tatlı o hakemi yine verecek. Ama parantez açalım, hakem maçı doğru yönetmiş olacak. Hakem maçın içine etmişse o hakemi bir daha ertesi hafta aynı takımın maçına veremezsin. Helal olsun Serdar Tatlı. Radikal bir karar aldın. Aynen devam et. İnsanlar hayatta 1 defa ölürler, 10 defa. değil. Buraya son bir not daha düşmem lazım. Tahsil cehaleti alır, eşeklik baki kalır. Anlayan anlar. Not: Yıl 1982... MHK Başkanı Mustafa Çakar, Ahmet'in babası. Trabzonspor-Beşiktaş maçına Talat Tokat'ı görevlendiriyor. Beşiktaş yense şampiyon olacak. Olamıyor. 1 hafta sonra bu sefer Eskişehirspor- Beşiktaş maçı, Mustafa Çakar yine Talat Tokat'ı görevlendiriyor. Eskişehir yenerse kümede kalacak, Beşiktaş yenerse şampiyon olacak. Maç yarıda kalıyor, olaylar çıkıyor ve Beşiktaş şampiyon oluyor. Yıl 1989... MHK Başkanı Özcan Gürkaynak. Bir Trabzon maçına Ahmet Çakar'ı gönderiyor. Trabzon kanadı "Bir daha bu hakemi verme" diyorlar. Ertesi hafta Özcan Gürkaynak yine Ahmet Çakar'ı Trabzon maçına görevlendiriyor. Yani geçmişte bu örneğe benzer iki örnek var. Ama hiçbirisi bu seferki kadar etkili olmadı. Bunun için o zamanki şartlarla şimdiki şartlara da bakmak lazım. (Fotomaç)