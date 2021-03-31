Son dakika spor haberleri: UEFA'dan 5 oyuncu değişikliği kararı!

Son dakika spor haberleri: UEFA, 5 oyuncu değişikliği kuralının EURO 2020, Uluslar Ligi finalleri ve Uluslar Ligi'nde de geçerli olacağını açıkladı.

UEFA yeni kararlarını resmi sitesinden açıkladı. Alınan yeni kararlara göre, EURO 2020 ve 2021 Uluslar Ligi turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği kuralı devam edecek. Stat kapasitesinin %30'u kadar seyirci alınabilmesi kararı kalktı. İzin verilen seyirci sayısı, ülke yetkililerinin sorumluluğuna bırakıldı.

UEFA, yüzde 30 seyirci kısıtlamasını kaldırdı



UEFA, stadyumlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, UEFA organizasyonlarındaki seyirci limiti uygulamasına son verildi.

Buna göre, maçlara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağına ilişkin karar yerel makamlar tarafından verilecek. Deplasman taraftarlarına yönelik yasak ise mayıs ayına kadar sürecek.

Fikstür yoğunluğu nedeniyle getirilen beş oyuncu değişikliği uygulaması da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde devam edecek.

Öte yandan, 2024 yılından sonraki UEFA kulüp organizasyonlarının formatına ilişkin karar, 19 Nisan'daki yönetim kurulu toplantısında verilecek.

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