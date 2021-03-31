31 Mart 2021, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika spor haberleri: UEFA'dan 5 oyuncu değişikliği kararı!

UEFA'dan 5 oyuncu değişikliği kararı!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: , 5 oyuncu değişikliği kuralının , finalleri ve Uluslar Ligi'nde de geçerli olacağını açıkladı.

yeni kararlarını resmi sitesinden açıkladı. Alınan yeni kararlara göre, ve turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği kuralı devam edecek. Stat kapasitesinin %30'u kadar seyirci alınabilmesi kararı kalktı. İzin verilen seyirci sayısı, ülke yetkililerinin sorumluluğuna bırakıldı.

UEFA, yüzde 30 seyirci kısıtlamasını kaldırdı

UEFA, stadyumlarda uygulanan yüzde 30 seyirci kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, UEFA organizasyonlarındaki seyirci limiti uygulamasına son verildi.

Buna göre, maçlara yüzde kaç kapasiteyle seyirci alınacağına ilişkin karar yerel makamlar tarafından verilecek. Deplasman taraftarlarına yönelik yasak ise mayıs ayına kadar sürecek.

Fikstür yoğunluğu nedeniyle getirilen beş oyuncu değişikliği uygulaması da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve 2021 UEFA Finalleri'nde devam edecek.

Öte yandan, 2024 yılından sonraki UEFA kulüp organizasyonlarının formatına ilişkin karar, 19 Nisan'daki yönetim kurulu toplantısında verilecek.

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