Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi'ndeki futbolcular milli takımda oynayabilecek mi? Florentino Perez duyurdu
Son dakika spor haberleri... Avrupa Süper Ligi ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Perez, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in "Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar" sözlerine de yanıt verdi.
İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur, İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada kısa süre içerisinde başlaması planlanan oluşuma 3 kulübün daha dahil olacağı belirtildi. 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği Süper Lig'de, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi. Organizasyonun ilk başkanı olan ve Real Madrid'in başkanlığını da yürüten Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi ile ilgili İspanyol televizyonu El Chiringuito'ya konuştu. Perez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"BÜYÜK KULÜPLER SON YILLARDA ÇOK PARA KAYBETTİ"
"İngiltere, İspanya ve İtalya'nın büyük kulüpleri, futbolun yaşadığı bu kötü durum için bir çare bulmalıydı. Büyük kulüpler son yıllarda çok para kaybetti. Real Madrid son 2 yılda 400 milyon Euro zarar etti. Büyük kulüplerin dahil olduğu bir Süper Lig yaparak herkesin daha fazla para kazanacağı bir çözüm bulduk.
"FUTBOL TARAFTARLARIN İLGİSİNİ KAYBETTİ"
"Avrupa Süper Ligi, finansal açıdan takımları kurtaracak. Yayın hakları haricinde bir gelir kapısı bulamadığınız zaman, çözümü daha fazla taraftarın ilgisini çekecek daha büyük maçlar düzenlemekte buluyorsunuz. Futbolun da dünyadaki her endüstri gibi değişmesi ve yeni koşullara adapte olması gerekiyor. Futbol, taraftarların ilgisini kaybetti. Kurucu 12 kulübün dünyanın her yerinde taraftarları var. Futbolla daha az ilgilenen genç nesli futbola bağlamamız lazım. Bunun neden olduğunu anlamamız lazım."
"BÜTÜN KULÜPLER AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KATILABİLİR"
"UEFA, ilk Avrupa kupasının oluşumuna da karşıydı. Bu lig; zengin insanlarla alakalı değil, futbolu kurtarmakla alakalı. Büyük adamlar para kazanmazsa, hepimiz kaybederiz. İnsanlar, Şampiyonlar Ligi'ne olan ilgilerini kaybetti. Bu para, harekete katılan bütün kulüplere dağıtılacak. Bütün kulüpler Avrupa Süper Ligi'ne katılabilir. Her sene 5 takım lige katılacak. Bu lig, kapalı bir yarışma değil."
"UEFA VE FIFA'NIN VERDİĞİ REAKSİYONA ANLAM VEREMİYORUZ"
"UEFA ve FIFA ile görüşmeye hazırız. Verdikleri reaksiyona anlam veremiyoruz. Resmi açıklamamızda her şey apaçık ortadaydı."
"ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI KURTARMAMIZ LAZIM"
"Yeni Şampiyonlar Ligi formatını anlayamadım. Bu işten para kazanmayacağız. Bunu, futbol hareketi için yapıyoruz. Önümüzdeki 20 yılı kurtarmamız lazım. Durumumuz çok trajik."
"FUTBOLCULAR MİLLİ TAKIM KONUSUNDA RAHATLAYABİLİR"
"PSG ve Alman kulüpleriyle henüz görüşmedik. Onlar reddetse bile Süper Lig projesi iptal edilmeyecek. Real Madrid, Chelsea ve Manchester City, Manchester United ve Arsenal'in Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden atılması imkansız, bunu temin ederim. Size garanti veriyorum. Futbolcular milli takım konusunda rahatlayabilir. Ceferin'in dediği yasak uygulanamaz."
"UEFA'NIN GEÇMİŞİ PEK PARLAK DEĞİL"
"UEFA'nın geçmişi pek parlak değil. Yaşanan şeyleri hatırlatmak istemiyorum. Çalışmayan bir modeli değiştirmek istiyoruz. Kimse yeni modelin ne getirdiğini anlamıyor. 2024'te bütün kulüpler batmış olacak."
"KULÜPLER GÜÇLENİRSE HERKES GÜÇLENİR"
"Bu olay La Liga'ya değer kaybettirmez. Harika oyuncularımızla her yere gidiyoruz. EuroLeague ve İspanya Ligi'ni izleyin. Premier Lig'in formatı değişemez. Eğer kulüpler güçlenirse, herkes güçlenir. Bu iki lig birlikte var olabilir."
"DİĞER BAŞKANLARI AŞAĞILAYAN BİR UEFA BAŞKANI İSTEMİYORUZ"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Juventus Başkanı Andrea Agnelli'ye söylediği "Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor." sözleriyle ilgili "Juventus kadar büyük bir kulübün başkanı hakkında böyle konuşan bir UEFA başkanımız olamaz. Diğer başkanları aşağılayan bir UEFA başkanı istemiyoruz."
"ŞU ANDA DÜŞÜK KALİTELİ MAÇLAR OYNANIYOR"
"Seçilen 15 kurucu kulüp en fazla ilgiyi çeken kulüpler. Napoli, Roma gibi kulüplerin de turnuvada olma şansı bu yıl ya da önümüzdeki yıl olacak. Şu anda düşük kaliteli maçlar oynanıyor. Berabere biten bir Barcelona-Manchester United maçı, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde ortalama bir takımla kar��ılaşmasına göre daha ilgi çekici."
"FUTBOL TARAFTARINA BU DEĞİŞİMİ BORÇLUYUZ"
"Genç nesillere cevap vermemiz gerekiyor. Real Madrid sıfırdan başlamayacak çünkü yaşadığımız şampiyonluklar unutulmayacak. Futbol taraftarına bu değişimi borçluyuz."
"AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE VAR SİSTEMİ OLACAK VE GELİŞTİRİLECEK"
"Kovulana kadar Avrupa Süper Ligi'nin başkanı olacağım. Avrupa Süper Ligi'nde VAR sistemi olacak ve geliştirilecek. Her şey geliştirilecek. VAR daha iyi olacak, hakemler daha iyi olacak, daha sorumlu bir Finansal Fair Play planı olacak ve bu lig, önümüzdeki 100 yıl boyunca futbolu kurtaracak."
"KİMSE AVRUPA SÜPER LİGİ'NDEN AYRILAMAZ"
"Bütün başkanlar anlaşmayı imzaladı. Kimse Avrupa Süper Ligi'nden ayrılamaz, her şeyi birlikte yapacağız. Profesyonel kriterlerle lig için en iyi hakemleri seçmeye çalışacağız."
"UEFA'DA ŞEFFAFLIK YOK"
"UEFA'da şeffaflık yok. LeBron James'in maaşını biliyorum ama UEFA başkanının maaşını bilmiyorum."
"MAÇLARIN SÜRESİNİ KISALTABİLİRİZ"
"Gençler maçların çok uzun sürdüğünü söylerse, belki de sürenin bir kısmını kesmemiz gerekecek, bilmiyorum."
"BU SAVAŞI KAYBEDERSEK FUTBOL DA KAYBEDECEK"
"FIFA ve UEFA, 2024'e kadar beklemek istiyorlarsa, onları tebrik ederiz. Biz beklemeyeceğiz. Bu yıl lige başlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Avrupa Süper Ligi'ni deneyeceğiz. Bu savaşı kaybedersek, futbol da kaybedecek.
"MBAPPE'Yİ KONUŞMAK İÇİN BURADA DEĞİLİM"
"Mbappe'yi konuşmak için burada değilim. O iyi bir oyuncu. Real Madrid'in bir değişikliğe ihtiyacı var ama Mbappe'den bahsetmiyorum."
"RONALDO REAL MADRID'E DÖNMEYECEK"
"Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri dönmeyecek. Ekonomik olarak çok kötü bir durumdayız. Tamamen bu sezona odaklandık. Ramos'u ise sonra düşüneceğiz."
"ZIDANE TARİHİMİZDEKİ EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR"
"Zinedine Zidane tarihimizdeki en iyi teknik direktör. Bizimle birlikte mutlu. Onunla sözleşmemiz var, sezon sonu neler olacağını göreceğiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig