"DİĞER BAŞKANLARI AŞAĞILAYAN BİR UEFA BAŞKANI İSTEMİYORUZ"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Juventus Başkanı Andrea Agnelli'ye söylediği "Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor." sözleriyle ilgili "Juventus kadar büyük bir kulübün başkanı hakkında böyle konuşan bir UEFA başkanımız olamaz. Diğer başkanları aşağılayan bir UEFA başkanı istemiyoruz."