16 Ocak 2021, Cumartesi

FUTBOL

Kırmızı kartın faturası ağır oldu! Ümit Öztürk ve Erkan Özdamar...

Kırmızı kartın faturası ağır oldu! Ümit Öztürk ve Erkan Özdamar...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

Ziraat Son 16 Turu - Kasımpaşa maçında hakem 'ün, ve arasındaki mücadelede gösterdiği kırmızı kart olay oldu. Hakemin 'a gösterdiği kart sonrasında MHK flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...

'in 19. haftasındaki Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesini 'ın yöneteceği açıklanmıştı.

maçlarının ardından Özdamar'ın performansını yeterli bulmayan MHK, 'daki maça 'ı atadı.

OTELE YERLEŞTİ, KARARI ÖĞRENDİ

'nde yer alan habere göre, Erkan Özdamar görevden alındığını Antalya'da konaklayacağı otele yerleştikten sonra öğrendi.

Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa (MAÇ ÖZETİ)

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI ÇOK KONUŞULDU, TEPKİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan -Kasımpaşa maçında ile arasında yaşanan pozisyon sonrasında verilen kararlara sarı-lacivertlilerden tepki gelmişti.

Pozisyonda hakem yalnızca Yandaş'a kırmızı kart gösterirken Aytaç Kara için VAR incelemesi yapılmaması gündem olmuştu.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinde ise karşılaşmanın VAR hakemi ile ilgili sert bir açıklama yayınlanmıştı.

ÜMİT ÖZTÜRK DE GÖREVDEN ALINDI

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının orta hakemi Ümit Öztürk'ün de görevden alındığı öğrenildi. Öztürk'ün bu hafta VAR hakemi olarak görev yapması bekleniyordu.

İşte o açıklama;

Dün akşam 'nda değerli rakibimiz Kasımpaşa ile oynadığımız maçta yaşanan ve kamuoyunun gündemini meşgul eden; yoruma, kişisel görüş ve değerlendirmelere kapalı, her şeyin gün gibi açık olduğu pozisyon ile ilgili tespitlerimizi kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu doğmuştur.

Maçın 89. dakikasında, ikili mücadele esnasında çarpışan ve aynı anda yere düşen futbolcumuz Mert Hakan Yandaş ile rakip oyuncu Aytaç Kara arasında karşılıklı olarak fiili müdahaleler olmuş; hatta pozisyonun tekrarlarına bakıldığında ilk olarak rakip oyuncu Aytaç Kara oyuncumuz Mert Hakan'ın kafasına tekme atmış sonrasında oyuncumuz reaksiyon göstermiş ve sadece bizim oyuncumuz kırmızı kart ile cezalandırılmıştır

Önünde gerçekleşen pozisyon için dördüncü hakem orta hakem Ümit Öztürk ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan VAR hakemi Erkan Özdamar, maçın orta hakemi Ümit Öztürk'ü bu konuda uyarmış mıdır?

Uyarmış ise orta hakem neden ve nasıl inceleme gereği duymamıştır?

Uyarmadı ise açık ve net bir şekilde kırmızı kartı gerektirecek bu hareket neden görmezden gelinmiştir?

Bununla birlikte oyuncumuz Mert Hakan'ın tamamen etkiye tepki olarak gerçekleştirdiği hareketine karşılık; geçen sezon ve bu sezon da dahil olmak üzere yaşanmış, kırmızı kart ile cezalandırılmış ve 'tahrik' dolayısıyla geri alınmış emsaller önümüzde duruyorken PFDK ve Tahkim Kurulu'nun standartlarının takipçisi olacağımızı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunarız.

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