04 Mart 2021, Perşembe

FUTBOL

İşte 'Süper Şampiyonlar Ligi' projesinin detayları! Ligi zirvede bitiren...

İşte 'Süper Şampiyonlar Ligi' projesinin detayları! Ligi zirvede bitiren...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

’nın İstanbul çıkarmasının ardından Süper Şampiyonlar Ligi projesinin detayları ortaya çıktı. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Gözler bugün Riva'da yapılacak önemli zirveye çevrildi. 14.00'teki toplantıda Ulusal Federasyonlar Direktörü Lakoviç ve UEFA Kulüp Müsabakaları yöneticisi Anselmo, başkanlara sunum yapacak. Bu önemli toplantı öncesi TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı şunları söyledi: "Uzun zamandır bir Süper Lig projesi var. Bunun da başını M. United, ve Juventus gibi takımlar çekiyor. Bunlar, 'Biz artık 20 takımlı bir lig yapalım. 15 takım sürekli orada oynasın. 5 ekibi diğer federasyonlardan alalım' diyor. İşte o zaman biterdik biz... Büyük ihtimalle bu 5 takım Hollanda, Avusturya, Belçika gibi ülkelerden olurdu. UEFA buna kesinlikle karşı çıktı. Çünkü Avrupa futbolunun ölümü demekti bu. UEFA için yerel ligler çok önemli."

HER TAKIM DENK RAKİPLERLE OYNUYOR

"UEFA 2024 sonrası için çalışmalarını yapıyor. Buna 'Swiss System' (İsviçre Sistemi) diyorlar. Bu sisteme göre; her takım kendi ayarındaki rakiplerle oynuyor. Takım sayısını 36 yapıp, maç sayısını arttırmayı planlıyorlar. 36 takımın kabul görmesi yüksek bir ihtimal. Sayı 36'ya çıkarsa 'nde şampiyonluğa ulaşan kulübün gitme şansı daha fazla olacak."

KARŞILAŞMA SAYISI 125 YERİNE 225 OLACAK

Ekstra 4 kontentajın birinden Fransa yararlanacak. Biz, UEFA'ya "2 kontenjanı kulüpler sıralamasında 11 ve 12. basamakta bulunan ülkelerin şampiyonlarına sağlayın" diyerek tavsiyede bulunduk. Sıralamamız çok aşağıda; 14 ama ileride biz 12 veya 13 de olsak katılım imkânına sahip oluyoruz. Swiss System'de her takıma bir şans veriliyor. İlk 8 bir üst tura çıkıyor. 9 ve 24. takımlar play-off oynayarak son 8 takımı belli edip son 16'yı oluşturuyor. Maç sayısı 125 yerine 225'e çıkıyor. Daha çok gelir de elde ediliyor, play-offlarda ise tek maç olacak.

CENGİZ, ÇEBİ VE KOÇ VAR, AĞAOĞLU YOK

Saat 14.00'te 'nde (TFF) Merkezi'nde gerçekleştirecek toplantıda UEFA temsilcileri; TFF yönetimi ve ile buluşacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantıya katılacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise bugün 16.00'da oynayacakları maçı mazeret gösterip gelemeyeceğini bildirdi. (Sabah)

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