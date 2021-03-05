UEFA ile kıran kırana pazarlık! İşte görüşmenin detayları

Riva’da yapılan toplantıda UEFA delegasyonu TFF’ye Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı hakkında sunum yaptı. İşte görüşmenin detayları...

Avrupa futbolunun geleceği için Riva'da dün özel bir toplantı gerçekleşti. UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve Kulüp Müsabakaları yöneticisi Stephane Anselmo, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kulüp başkanlarına 2024'ten sonra geçilmesi planlanan Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı Swiss system (İsviçre sistemi) hakkında sunum yaptı.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Pandemi döneminde FFP kriterlerinde anlayışlı davranmanızı talep ediyoruz. Kararlar aleyhimize çıkıyor" dedi. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım imkanı verilirse çok daha iyi olacak" ifadesini kullandı. UEFA heyeti ise "Biz Türkiye'nin futbol sevgisini biliyoruz ancak Avrupa maçlarına yedek takımlarla çıkmazsanız hak edeceğiniz yerlerde olacaksınız" eleştirisinde bulundu. F.Bahçe yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen de "Bu katsayı sistemi ile ve bu puanlarla burada olmamız mucize. Bu sistemin değiştirilmesi lazım" görüşünü iletti. TFF yetkilileri, 11. ve 12. sıradaki ülkelere de artı 2 kontenjan verilmesini istedi.

Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen ve Trabzonsporlu yönetici Serdar Ekrem Şirin de katıldı.

SWISS SYSTEM NEDİR?

"Swiss system" (İsviçre sistemi) modeli olarak bilinen yeni formata göre Şampiyonlar Ligi 36 takıma çıkarılacak. 36 takım UEFA sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. Takımlar rakipleriyle 10 maça çıkacak. 10'ar maçın oynanacağı lig sonunda genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan, diğer 8 takım play-off usulü ile ikinci tur biletini alacak. UEFA, 5 büyük ligden daha çok takımın Devler Ligi'nde boy göstermesini istiyor. (Sabah)

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