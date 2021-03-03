03 Mart 2021, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA yeni format için Türkiye'ye geliyor! 'Süper Şampiyonlar Ligi'

UEFA yeni format için Türkiye'ye geliyor! 'Süper Şampiyonlar Ligi'
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.03.2021

UEFA 2024 yılından itibaren uygulamayı planladığı Süper için 'a gelecek. Avrupa futbolunun patronu 2 temsilcisini göndererek TFF’nin Riva’daki merkezinde, TFF Başkanı , Kulüpler Birliği Başkanı ve yönetim kuruluna yeni sistemi anlatacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA, takımları için 'a çıkarma yapıyor... Avrupa futbolunun patronu, 2024 yılından itibaren uygulamayı planladığı Avrupa Kulüp Müsabakaları için Kulüpler Birliği'ne bilgilendirme yapacak. TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, yarın saat 14.00'te başlayacak. Kulüpler Birliği Başkanı ve yönetim kurulunun bu toplantıya katılmasını isteyen TFF Başkanı , özetle şu vurguyu yaptı: "Türk futbolunun geleceği için bu önemli bir toplantı. Katılımınız önemli." UEFA adına Riva'daki buluşmaya UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü ve yöneticisi katılacak. İki önemli isim, Kulüpler Birliği'ne yeni yapıyı anlatacak. Toplantıya Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak.

SÜPER ŞAMPİYONLAR LİGİ

Futbolda yeni atılımlar yapmak isteyen UEFA Başkanı ve ekibi, bir süredir bu yeni sistem üzerinde çalışmalar yapıyor. 'ni maddi ve manevi olarak daha cazip hale getirmeyi hedefleyen UEFA, federasyonlardan liglerin kısalmasını istiyor. Böylece daha çok maç ve para formülünü planlayan UEFA, liglerin 18 ya da 16 takımlı olmasını talep ediyor... UEFA, 2024 sonrası için düşündüğü planları hayata geçirmek için de ülke federasyonları ile bir süredir bire bir görüşmeler yapıyor ve futbolun patronu 'nın da desteğini almış durumda… Yeni format için kulüplerin kapısını da çalan UEFA, özellikle , ve 'u bu organizasyonda görmek istiyor. Ayak bastı parası için konuşulan rakam 300 milyon Euro... Adı ise ... (Sabah / )

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
G.Saray için kriz çıkardı! Transfer talebi... 💥 G.Saray için kriz çıkardı! Transfer talebi... 💥
MHK Cüneyt Çakır'ı görev vermedi! MHK Cüneyt Çakır'ı görev vermedi!
Toroğlu'dan flaş iddia! Serdar Tatlı'yı istemiyorlar Toroğlu'dan flaş iddia! "Serdar Tatlı'yı istemiyorlar"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör