19 Şubat 2021, Cuma

FUTBOL

TFF bir yardımcı hakemin Covid-19'a yakalandığını duyurdu

TFF duyurdu! Bir yardımcı hakem pozitif
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.02.2021

(), bir yardımcı hakemin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'den yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin ardından bir üst klasman yardımcı hakemin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı aktarılarak, "10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

TFF'den açıklama geldi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Bakan Kasapoğlu: Hayırlı uğurlu olsun Bakan Kasapoğlu: Hayırlı uğurlu olsun
⚡Diagne ikilemi! Satın alma opsiyonu... ⚡Diagne ikilemi! Satın alma opsiyonu...
FIFA en fazla transfer yapan ülkeleri açıkladı FIFA en fazla transfer yapan ülkeleri açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör