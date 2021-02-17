17 Şubat 2021, Çarşamba

FUTBOL

Efsane kaleci Özcan Arkoç hayatını kaybetti!

Efsane kaleci hayatını kaybetti!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Türk futbolunun efsane kalecilerinden 81 yaşında hayatını kaybetti.

'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden , 81 yaşında hayatını kaybetti.

TFF'den yapılan açıklamada, "'mız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç'un Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özcan Arkoç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Arkoç, 9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymişti. 'de Vefa, ve formalarını terleten Arkoç, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.

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