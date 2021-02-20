20 Şubat 2021, Cumartesi

FUTBOL

Ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimiz Avrupa'da yenilgi yüzü görmedi!

Tehlike kapıda! Rakiplerimiz kazanıyor...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimiz olan beş ülkenin takımları, bu hafta 'nde yenilgi yüzü görmedi. Temsilcilerimizin 'ya erken veda ettiği senede, rakiplerimizin alacağı başarılı sonuçlar bizim için tehlike çanlarını çalacak.

Bu sezon 5 temsilcimiz de 'dan çok erken eve kesin dönüş yaparken önümüzdeki yıl puan mücadelesi vereceğimiz beş ülkenin takımları bu hafta 'nde mağlubiyet yüzü görmedi. (), (İsviçre), () rakiplerini yendi. () ve () ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Son beş yılın ülke puanı toplamı dikkate alınan sıralamada, bu sezonu 13. bitirmesine rağmen önümüzdeki yıla 16. sıradan başlayacak.

PUANIMIZ 20.400, TAKİPÇİLERİMİZ HIRVATİSTAN, YUNANİSTAN VE ÇEKYA

2016-2017 sezonu puanlarının önemini yitirmesiyle 20.400 puana düşen Türkiye'nin kötü bir Avrupa karnesi durumunda 16. basamağın altına gerileme ihtimali de oldukça yüksek. 20.400 puana sahip ülkemizi, Hırvatistan (20.150), Yunanistan (19.800), Çekya (19.700) takip ediyor. Ülkeler arasında puan farkının çok az olmasından dolayı olası bir kötü gidiş bizi daha da aşağılara çekecek. Bu yüzden Avrupa'da mücadele edecek takımlarımıza büyük iş düşecek. (Sabah / )

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