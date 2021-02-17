17 Şubat 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

TFF'den seyirci açıklaması! "1 Nisan'da..."

TFF'den açıklama geldi! Seyircili maçlar...
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

(TFF) Başkanı , açıklamalarda bulundu. Özdemir, 1 Nisan'a kadar maçların seyircisiz oynanacağı ve bu tarihten sonra ile yapılacak görüşmenin ardından seyirci kararının verileceğini ifade etti. İşte detaylar...

TFF Başkanı , futbol liglerinde maçların 1 Nisan tarihine kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceğini açıkladı.

beIN Sports'a konuşan Özdemir, konuyla ilgili olarak, "1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. ile birlikte karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ SEYİRCİLİ OYNAMAK İSTİYORUZ"

Özdemir, Atatürk 'nın ev sahipliği yapacağı 2021 finalini seyircili oynatmak için uğraştıklarını da belirtip şu ifadelere yer verdi:

"Olimpiyat Stadı'mız iyi değil, çok iyi durumda. şartlarına uygun en iyi çimleri seçtik ve getirdik. Biz 'ın sahasında oynamak istedik ama maalesef sahanın son halini gördünüz. Şu anda Şenol Hocamız o maçı orada oynasak mı oynamasak mı diye düşünüyor. Belki o maçı da 'nda oynayabiliriz. Sahada önemli olan drenajların ve bakımların düzenli olması lazım. Drenaj sistemi nedir? Kar yağdığında karın eriyip su hale gelmesinden sonra drenaj sisteminin bu suyu çekmesi lazım.

Her statta yapılabilir. Ama hem bütçe lazım, proje hazırlamak lazım, yetkili insanların bu işi yapması lazım. Bu bizim sorumluluğumuzda değil ama bizden yardım istenirse yardım ederiz.

Şampiyonlar Ligi finalinde stada seyirci alınması durumunun kesinleşmesi için 1 Nisan'ı beklemek zorundayız."

"EN İYİ VAR SİSTEMİ BİZDE"

En iyi VAR sistemine sahibiz. En iyi teknik kapasiteli VAR sistemi bizde. İnsan işin içinde olunca hata olabilir. Burada kasıt aramak lazım. Neymiş ligi dizayn ediyormuşuz. Biz bu ligi ancak bu hakemlerle tamamlayabiliriz.

Maç başladıktan sonra futbolcular ve teknik direktörler hakeme yardım etmezse, dünyanın en iyi hakemini getirseniz bile iyi bir maç yönetemez. Lütfen yöneticilerimiz taraftara mesaj vermek için hakemlerimizi kötülemesinler.

başkanımız gerekli olduğunda hakemleri kontrol edip gerekli cezaları veriyor. Gerçek bir tespiti olan varsa biz onun üzerine gideriz. Bir haksızlık varsa gerekli cezaları veriyoruz. Herkes müsterih olsun. Sene sonu kim hak ederse o şampiyon olacaktır."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Haftanın hakemleri belli oldu! Haftanın hakemleri belli oldu!
TFF toplanma kararı aldı! Görev değişimi ve istifa... TFF toplanma kararı aldı! "Görev değişimi ve istifa..."
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör