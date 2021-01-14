Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Son dönemlerde oldukça formda olan Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini geçerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Lemos, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Valencia, Ferdi, Samatta
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Eren, Aytaç, Sadiku, Yasin, Varga, Hodzic, Yusuf, Thelin
NOVAK LİG MAÇINA YETİŞİYOR
Öte yandan Ankaragücü karşısında sarı kart cezası nedeniyle Caner Erkin forma giyemeyecek. Hafta sonundaki lig maçı için Novak'ın yetişeceği belirtildi. Salonda çalışan Novak'ın 1-2 güne takımla çalışmalara katılacağı ve Ankaragücü maçında Caner'in yerine sol bekte forma giyebileceği aktarıldı.
GÖKHAN KATILMADI
Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga salonda çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Valencia ve yeniden lisans çıkarılan İsmail Yüksek ise takımla birlikte çalıştılar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları