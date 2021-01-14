14 Ocak 2021, Perşembe

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Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

'nda son 16 turu maçında ile karşı karşıya gelecek. Son dönemlerde oldukça formda olan Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini geçerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Lemos, Serdar, Caner, Ozan, , , , Ferdi, Samatta

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Eren, , Sadiku, Yasin, , , Yusuf, Thelin

NOVAK LİG MAÇINA YETİŞİYOR

Öte yandan Ankaragücü karşısında sarı kart cezası nedeniyle Caner Erkin forma giyemeyecek. Hafta sonundaki lig maçı için 'ın yetişeceği belirtildi. Salonda çalışan Novak'ın 1-2 güne takımla çalışmalara katılacağı ve Ankaragücü maçında Caner'in yerine sol bekte forma giyebileceği aktarıldı.

GÖKHAN KATILMADI

Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı. Sakatlıkları bulunan , , Novak ve Tolga salonda çalışırken, Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Valencia ve yeniden lisans çıkarılan İsmail Yüksek ise takımla birlikte çalıştılar.

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