13 Ocak 2021, Çarşamba

FUTBOL

Tuzlaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Tuzlaspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

'nda son 16 turu maçında ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tuzlaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TUZLASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Başakşehir maçı 13 Ocak Çarşamba günü saat 18:45'te 'da canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem düdük çalacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. , kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Turuncu-lacivertli takım, Misli.com 2. Lig temsilcisi 'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Tuzlaspor ise 3. turda , 4. turda ve 5. turda 'ni mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 FUTBOLCU OYNAYAMAYACAK

Medipol Başakşehir'de uzun süreli sakatlıkları bulunan , Junior Caiçara ve bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren kaleci da bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

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