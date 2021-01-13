Tuzlaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Tuzlaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Tuzlaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tuzlaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TUZLASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tuzlaspor - Başakşehir maçı 13 Ocak Çarşamba günü saat 18:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.
Corona virüsü salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Medipol Başakşehir, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Turuncu-lacivertli takım, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Tuzlaspor ise 3. turda Bayburt Özel İdare, 4. turda Sultanbeyli Belediyespor ve 5. turda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 FUTBOLCU OYNAYAMAYACAK
Medipol Başakşehir'de uzun süreli sakatlıkları bulunan Martin Skrtel, Junior Caiçara ve Bolingoli bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren kaleci Mert Günok da bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.
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