Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Alanyaspor ile BB. Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Alanyaspor ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYASPOR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 18:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.
ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA OLACAKLAR
Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde sadece 11 gol gördü. Bu yıl da kupaya iyi başlayan Akdeniz temsilcisi ilk rakibini 5-1'lik net skorla eledi. Kupadaki ikinci rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u da evinde ağırlayacak Alanyaspor, çeyrek finale rahat geçmek istiyor. 28 Şubat 2018 - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanyaspor'u çalıştıran Mesut Bakkal, bu kez eski takımına karşı sahada olacak. Ayrıca Cenk Ahmet ve Kaan Kanak da daha önce Alanyaspor'da forma giyen oyuncular oldu.
ALANYASPOR TAM KADRO
Ligde ve kupada son 9 maçtır evinde kaybetmeyen Alanyaspor'un, geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya karşı 2-1'lik skorla mağlup olmasının ardından yenilmezlik serisi son buldu. Kupa maçıyla birlikte yeniden aynı seriyi yakalamak isteyen Alanyaspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pandemi döneminde alınan kararlar doğrultusunda futbolcular oynadığı müsabakada cezasını çekeceği için lig maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Manolis Siopis kupa maçında oynayabilecek.
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