14 Ocak 2021, Perşembe

FUTBOL

Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 Giriş Tarihi: 14.01.2021

'nda son 16 turu maçında ile BB. Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 18:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA OLACAKLAR

, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde sadece 11 gol gördü. Bu yıl da kupaya iyi başlayan Akdeniz temsilcisi ilk rakibini 5-1'lik net skorla eledi. Kupadaki ikinci rakibi 'u da evinde ağırlayacak Alanyaspor, çeyrek finale rahat geçmek istiyor. 28 Şubat 2018 - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanyaspor'u çalıştıran , bu kez eski takımına karşı sahada olacak. Ayrıca ve Kaan Kanak da daha önce Alanyaspor'da forma giyen oyuncular oldu.

ALANYASPOR TAM KADRO


Ligde ve kupada son 9 maçtır evinde kaybetmeyen Alanyaspor'un, geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya karşı 2-1'lik skorla mağlup olmasının ardından yenilmezlik serisi son buldu. Kupa maçıyla birlikte yeniden aynı seriyi yakalamak isteyen Alanyaspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pandemi döneminde alınan kararlar doğrultusunda futbolcular oynadığı müsabakada cezasını çekeceği için lig maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen kupa maçında oynayabilecek.

İşte Beşiktaş - Ç. Rizespor maçının özeti! (İZLEYİN) haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
💥Aslan'dan sağ bek harekatı! Transferde 2 rakip 💥Aslan'dan sağ bek harekatı! Transferde 2 rakip
Başakşehir bir üst turda! Golleri izleyin... Başakşehir bir üst turda! Golleri izleyin...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör