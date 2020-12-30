FIFA Kokart Töreni Riva'da gerçekleştirildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tören düzenledi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen FIFA Kokart Töreni'ne TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ve MHK üyeleri ile ilk defa kokart taşıyacak hakemler katıldı.
Törende FIFA hakemleri Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu, FIFA Yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ile Ali Saygın Ögel ve FIFA Kadın hakemi Gamze Durmuş'a kokartları verildi. Bu hakemlere kokartlarını TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı takdim etti. Ayrıca 2021 yılında kokart takma hakkı elde eden tüm hakemlere bir tebrik mektubu da gönderildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, törende yaptığı açıklamada, FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri tebrik ederek, "Çok önemli bir göreve seçildiniz. Türkiye'mizi Avrupa'da temsil edeceksiniz. Türk hakemliğinin başarısı Avrupa'da da takdir ediliyor. Elit hakem sayımızı artırmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı ile çalışmalar yapıyoruz. Sizlerden Avrupa'da daha da yükselmenizi bekliyoruz. Bütün hakemlerimize liglerimizde ve Avrupa'da başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
MHK Başkanı Serdar Tatlı ise son yıllarda Türk hakemliğinin Avrupa'da çok önemli mesafe katettiğini vurgulayarak, "Türk hakemleri çok önemli maçlar aldı ve çok güzel müsabakalar yönetti. Türk hakemlik tarihinde ilk defa bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde 3 hakemimiz aynı sezonda maç yöneterek çok önemli başarıya imza attılar. 2021 yılında eminim ki, FIFA kokartı takan tüm arkadaşlarımız başarılarının üzerine başarılar ekleyecekler, TFF ve Türk hakemliğini çok daha iyi şekilde temsil edecekler." değerlendirmesinde bulundu.
2021 FIFA listesinde yer alan hakemler şöyle:
FIFA hakemleri:
Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu
FIFA yardımcı hakemleri:
Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel
FIFA video yardımcı hakemleri:
Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan
FIFA kadın hakemleri:
Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş
FIFA kadın yardımcı hakemleri:
Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök
FIFA plaj futbolu hakemleri:
Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın
FIFA futsal hakemleri:
Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak
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