13 Ocak 2021, Çarşamba

FUTBOL

Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

'nda son 16 turu maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı 13 Ocak Çarşamba günü saat 15:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı kazanan ekip, adını çeyrek finale yazdıracak. Teknik direktör ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir isimle anlaşmayan Gaziantep ekibinde, takımın başında antrenör görev yapacak. Gaziantep temsilcisinde sakatlıkları bulunan , ve , karşısında forma giyemeyecek.

Yiğido uzatmalarda turladı! (Golleri izleyin) haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Tuzlaspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tuzlaspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yiğido uzatmalarda turladı! Golleri izleyin Yiğido uzatmalarda turladı! (Golleri izleyin)
İlk çeyrek finalist Antalyaspor! Golleri izleyin İlk çeyrek finalist Antalyaspor! (Golleri izleyin)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör