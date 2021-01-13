Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 13 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibini eleyerek çeyrek final vizesi almak istiyor. Hafta sonunda Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kayıp yaşayan siyah-beyazlılar, pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde Çaykur Rizespor'u kupada eleyerek moral kazanmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte Mensah'ın sakatlığı bulunuyor. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin oynayıp oynamayacağına ise teknik ekip karar verecek. Karadeniz ekibinde ise Loic Remy'nin sakatlığı sürüyor. Yıldız oyuncu, bu maçta da takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, N'Koudou, Güven

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, İsmail, Melnjak, Meriah, Baiano, Donsah, Michalak, Samudio, Skoda

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