08 Ocak 2021, Cuma

FUTBOL

Beşiktaş'a TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Teklif yapıldı

Beşiktaş'a 1. Lig'den sürpriz transfer! Teklif yapıldı
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren , TFF 1. Lig ekiplerinden 'da forma giten kaleci Erhan Erentürk için İzmir ekibine teklif yaptı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Sezon başında kaleci istemeyen , Ersin ve 'nun performanslarından son derece memnun. Ancak sezonun geri kalanında olası sakatlık, ceza ve corona virüsü sorunlarından dolayı siyah-beyazlılarda kaleci transferi de gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetimin, bu doğrultuda Erhan Erentürk için TFF 1. Lig ekibi 'ya teklifte bulunduğu öğrenildi. Daha önce 25 yaşındaki kaleciye talip olan 'u geri çeviren İzmir kulübü, 'a ise "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verdi. Ancak siyah-beyazlıların talebi doğrultusunda hafta başında ikinci bir görüşme olacağı belirtildi.


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