Ali Akman'ın yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
TFF 1. Lig'de Bursaspor forması giyen ve bu sezon gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte bazı Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ali Akman ile ilgili Alman basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...
Yeşil-beyazlı takımda Ali Akman, Batuhan Kör ve Burak Kapacak, bu sezon en çok konuşulan isimler oldu.
Özellikle ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Ali Akman, bu sezon 1. Lig'de çıktığı 16 maçta sergilediği 9 gol ve 4 asistlik performansla takımını sırtladı.
18 yaşındaki golcüye başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok kulüp talip olurken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
EINTRACHT FRANKFURT'TAN ALİ AKMAN'A KANCA
Transfermarkt'ta yer alan habere göre, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un Ali Akman'a talip olduğu ve ocak ayında genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
LILLE DE İSTİYOR
Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille de 18 yaşındaki golcüyü transfer etmek istiyor.
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