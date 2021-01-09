09 Ocak 2021, Cumartesi

FUTBOL

Ali Akman'ın yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

TFF 1. Lig'de Bursaspor forması giyen ve bu sezon gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte bazı Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ali Akman ile ilgili Alman basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Ali Akman'ın yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

. Lig'de ilk 17 haftayı 27 puanla geçen , genç yıldızlarıyla ligin en çok konuşulan takımlarından biri haline geldi.

Ali Akman'ın yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Yeşil-beyazlı takımda , ve , bu sezon en çok konuşulan isimler oldu.

Ali Akman'ın yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Özellikle ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan , bu sezon 1. Lig'de çıktığı 16 maçta sergilediği 9 gol ve 4 asistlik performansla takımını sırtladı.

Ali Akman'ın yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

18 yaşındaki golcüye başta ve olmak üzere birçok kulüp talip olurken, basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ali Akman'ın yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

EINTRACHT FRANKFURT'TAN ALİ AKMAN'A KANCA

Transfermarkt'ta yer alan habere göre, ekibi 'un 'a talip olduğu ve ocak ayında genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Ali Akman'ın yeni takımını açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

LILLE DE İSTİYOR

Öte yandan , ve 'in formasını giydiği de 18 yaşındaki golcüyü transfer etmek istiyor.

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