Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı

Haberde İtalyan ekibinin Matias Vecino ve Adem Ljajic'e talip olduğu yazıldı. Ljajic'in Ribery ile iyi anlaşabileceği bu nedenle takımın skor bulmadaki zorlanmanın ortadan kalkacağına vurgu yapıldı.

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