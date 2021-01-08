08 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı

Beşiktaş'ta gözden düşen ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Adem Ljajic'e İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

'de teknik direktör yönetiminde başarılı bir performansa imza atan 'ta ara transfer dönemi hareketli geçecek.

Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı

Siyah-beyazlıların şu sıralar gündeminde ise golcü var.

Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı

Tecrübeli oyuncuyla bir süredir pazarlık halinde olan 'ta, bir yandan da yolların ayrılacağı futbolcular netleştiriliyor.

Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı

Siyah-beyazlı takımda sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaratan ve çoğu maçta kadroya dahi alınmayan 'in ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı

Sırp futbolcuya, 'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı

İsteksiz tavırları nedeniyle 'ın gözünden düşen için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı

basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre için 'nın devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı

Haberde ekibinin ve 'e talip olduğu yazıldı. Ljajic'in ile iyi anlaşabileceği bu nedenle takımın skor bulmadaki zorlanmanın ortadan kalkacağına vurgu yapıldı.

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