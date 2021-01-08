Beşiktaş'a Adem Ljajic piyangosu! Sürpriz talip çıktı
Beşiktaş'ta gözden düşen ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Adem Ljajic'e İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir performansa imza atan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hareketli geçecek.
Siyah-beyazlıların şu sıralar gündeminde ise Hırvat golcü Mario Mandzukic var.
Tecrübeli oyuncuyla bir süredir pazarlık halinde olan Beşiktaş'ta, bir yandan da yolların ayrılacağı futbolcular netleştiriliyor.
Siyah-beyazlı takımda sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaratan ve çoğu maçta kadroya dahi alınmayan Adem Ljajic'in ayrılması bekleniyor.
Sırp futbolcuya, İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...
İsteksiz tavırları nedeniyle Sergen Yalçın'ın gözünden düşen Adem Ljajic için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İtalyan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Adem Ljajic için Fiorentina'nın devreye girdiği iddia edildi.
Haberde İtalyan ekibinin Matias Vecino ve Adem Ljajic'e talip olduğu yazıldı. Ljajic'in Ribery ile iyi anlaşabileceği bu nedenle takımın skor bulmadaki zorlanmanın ortadan kalkacağına vurgu yapıldı.
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