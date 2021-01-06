06 Ocak 2021, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika: Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı

Mehmet Sepil görevinden istifa etti!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

Son dakika haberi... Başkanı , Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı.

Kulübü Başkanı , Kulüpler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı olan Mehmet Sepil, görevi Fikret Orman'dan devralmıştı.

Mehmet Sepil ile birlikte Kulüpler Birliği Başkanlığı'nda 6 yıl sonra bir Anadolu takımlarından başkan seçilmişti.

İŞTE SEPİL'İN İSTİFA DİLEKÇESİ

"5 Kasım 2019'da devraldığım ve 12 Ağustos 2020'de yeniden seçildiğim başkanlık görevini, 16 Aralık 2020 tarihinde devretmek istediğimi ve başkanlık makamının boş bırakılmaması için 23 Aralık 2020'de yeni bir başkan adayının seçilmesini önermiştim. Ancak aradan geçen zaman içinde ne yazık ki bu süreç tamamlanamamış, bir sonuç elde edilememiştir. Mevcut şartlarda görevime daha fazla devam edemeyeceğimden 5 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık görevimden istifamı arz ederim"

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